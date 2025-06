Empresário ironiza ferida de jornalista que mandou agredir: “Beijinho”

Apontado como mandante da agressão sofrida pelo jornalista Ricardo Antunes, em novembro de 2024, o empresário Rodrigo Tavares Ramos fez uma piada ao enviar uma foto do rosto do comunicador deformado após o ataque. “Vê que beijinho”, escreveu Tavares em conversa por aplicativo de mensagens.

No diálogo obtido pela coluna, o empresário pernambucano refere-se duas vezes à agressão como “um beijinho” e insinua que, numa “próxima vez”, algo ainda pior poderia ocorrer com o jornalista. “Foi só um beijinho. Na próxima…”, escreveu, sem completar a frase.

Tavares envia foto de Antunes: “Beijinho”

Emrpesário Rodrigo Tavares zomba de agressão ao jornalista Ricardo Antunes

Empresário pernambucano teria mandado filmar agressão a jornalista

Ricardo Antunes sofre afundamento da face

Rodrigo Tavares, empresário pernambucano, responde a ação por lesão corporal gravíssima

Empresário Rodrigo Tavares era dono de clínicas de saúde em Recife

Empresário Rodrigo Tavares foi denunciado pelo MPPE e pode pegar até 11 anos de prisão

O interlocutor ri do comentário e demonstra estar impressionado com a violência do ataque. “Coro [surra] da peste”, exclama. “Notícia pra todo lado disso aí”, acrescenta.

Ricardo Antunes foi agredido quando saía de uma barbearia no bairro de Boa Viagem, área nobre do Recife (PE), no dia 13 de novembro. Ele foi atacado por Pedro Henrique Costa de Oliveira, de 29 anos, com um soco, caiu e continuou sendo espancado. A cena foi filmada, supostamente a pedido do mandante.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) contra Rodrigo Tavares, o jornalista sofreu deformidade permanente decorrente de um afundamento facial. Antunes passou por uma cirurgia de duas horas para implantação de placas e pinos, recebeu 33 pontos no rosto e quase perdeu o olho esquerdo.

“Naquele dia, a vítima, jornalista com um blog de notícias de amplo acesso e muito conhecido, após conversar rapidamente com um funcionário do estabelecimento de onde saía, foi surpreendida pela chegada do acusado, que lhe aplicou um forte soco na região da face e, quando já estava ao chão, voltou a ser atacada de forma ainda mais incisiva, vindo a sofrer mais socos que lhe causaram as lesões corporais”, afirma o MPPE na ação penal.

“O fato narrado foi filmado por uma pessoa não identificada, de dentro de um veículo, sendo as imagens imediatamente divulgadas nas redes sociais, o que comprovou a premeditação e o intuito de violar a honra e a imagem da vítima”, afirma a denúncia.

Motivo

As investigações apontaram Tavares como mandante do espancamento. O motivo foi uma série de reportagens publicadas por Antunes em seu blog, denunciando irregularidades supostamente cometidas pelo empresário na gestão de uma rede de clínicas de saúde no Recife e na Região Metropolitana.

Tavares e Pedro Henrique de Oliveira foram denunciados por lesão corporal gravíssima. O MPPE alega que a relação entre os dois é comprovada por vídeos anexados aos autos e que o empresário já foi protagonista de outros episódios de violência, com boletins de ocorrência por ameaça e agressão doméstica.