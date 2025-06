Empresários denunciam série de furtos e depredações na ExpoAcre após Segurança deixar o local

A ExpoAcre, evento que reúne empresários e expositores de todo o Acre, vem sendo palco de uma verdadeira onda de criminalidade nos últimos dias. Diversos stands construídos por empresários acreanos, e pelo Governo do Acre e outras instituições, estão sendo invadidos por criminosos, que têm roubado tudo o que encontram pela frente — desde fiação elétrica até portas, tomadas, vasos sanitários, mesas, cadeiras e outros objetos.

A situação se agravou após a retirada de agentes da Segurança Pública do Estado deixar o local, que até então mantinha uma presença de segurança constante na feira. Com a ausência do policiamento, os bandidos perceberam a oportunidade de agir livremente, invadindo os stands com facilidade. Os portões do evento, antes controlados, estão agora escancarados e sem vigilância efetiva, facilitando o acesso dos criminosos.

Os empresários estão desesperados. Segundo relatos, muitos tiveram seus stands destruídos, com prejuízos irreparáveis. “É muito triste você lutar tanto para construir um stand e ver tudo destruído. Levaram caixa d’água, fiação inteira, todas as tomadas e as mesas de MDF que conseguimos com tanto esforço, além de vasos sanitários e outros objetos. Se tivessem avisado que a polícia ia deixar a ExpoAcre à mercê da criminalidade, eu teria investido em equipamentos de segurança, que sairia mais barato do que refazer tudo de novo”, desabafou um empresário que preferiu não se identificar.

Até o momento, o ContilNet tentou contato com os responsáveis pela Segurança Pública do Acre, mas não obteve respostas. A ausência de uma posição oficial aumenta a preocupação de todos os envolvidos, que clamam por uma ação rápida e efetiva para garantir a segurança do evento e dos expositores.