Endividamento cresce no Acre, mas inadimplência mostra sinais de controle em parte das famílias

O Acre registrou em maio de 2025 um alto índice de famílias endividadas, atingindo 82,3%, o que representa mais de 96 mil lares, segundo a PEIC da CNC. Apesar de uma leve queda em relação a abril, o endividamento permanece elevado, especialmente entre famílias com renda de até 10 salários mínimos.

A inadimplência, por outro lado, aumentou no estado, com 37,2% das famílias relatando dívidas em atraso cerca de 43.800 lares. No entanto, a proporção de famílias que afirmam não conseguir pagar suas dívidas nos próximos meses caiu para 8,65%, acompanhando uma tendência nacional de melhora nesse indicador.

Para a Fecomércio/AC, a redução da inadimplência mais grave é resultado de maior cautela por parte das famílias de renda mais baixa. O cartão de crédito segue como o principal motivo do endividamento, seguido por empréstimos e financiamentos diversos.