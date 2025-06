Enem 2025: inscrições são prorrogadas e mais de 20 mil estudantes devem participar no Acre

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram prorrogadas por mais uma semana e agora seguem até a próxima sexta-feira (13). Inicialmente, o prazo terminaria nesta sexta-feira (6), mas o Ministério da Educação (MEC) decidiu estender o período para dar mais tempo aos candidatos. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para os candidatos que não têm direito à isenção da taxa, a confirmação da inscrição só será feita após o pagamento de R$85, valor que deve ser quitado até o dia 11 de junho.

No Acre, a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) estima que cerca de 20 mil estudantes devem participar do Enem este ano. As provas, como nos anos anteriores, serão aplicadas em dois domingos consecutivos: nos dias 9 e 16 de novembro. Dentre os alunos aptos a participar, estão cerca de 11 mil estudantes da 3ª série do ensino médio, 4,7 mil da terceira etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e aproximadamente 5 mil estudantes da rede estadual de ensino.

O edital do Enem 2025 foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no dia 23 de maio e trouxe mudanças importantes. Entre elas está a pré-inscrição automática para estudantes regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio, que só precisarão acessar a Página do Participante para confirmar seus dados e escolher o idioma da prova. Já os alunos do 1º e 2º anos e aqueles que já concluíram o ensino médio precisarão preencher o formulário completo de inscrição.

Outra novidade é o retorno da possibilidade de utilizar o Enem como certificado de conclusão do ensino médio para candidatos com mais de 18 anos, dependendo da pontuação obtida na prova. Essa função havia sido transferida exclusivamente para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) desde 2017.