Enem 2025: prazo para pagar taxa de inscrição é prorrogado; veja a data

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2025. Agora, os candidatos têm até o dia 27 de junho para quitar o valor de R$ 85, condição essencial para a confirmação da inscrição.

O pagamento pode ser feito por boleto bancário (gerado na Página do Participante), Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, conforme a disponibilidade do banco. Para pagar com Pix, basta escanear o QR Code que aparece no boleto.

Estudantes da rede pública que estão concluindo o ensino médio em 2025 têm isenção automática da taxa, e, portanto, não precisam gerar boleto.

📝 Aplicação das provas

As provas do Enem estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil. No entanto, nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que ocorrerá no estado em novembro.

🎓 Certificação do Ensino Médio está de volta

Outra novidade desta edição é que o Enem 2025 volta a oferecer a possibilidade de certificação do ensino médio. Jovens com 18 anos ou mais poderão obter a certificação caso atinjam pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

A iniciativa atende àqueles que desejam concluir os estudos por meio do exame, uma medida que havia sido suspensa em edições anteriores.

