Energisa abre vaga de Jovem Aprendiz no Acre para Programador Fullstack com vários benefícios

A Energisa está com inscrições abertas para uma vaga de Jovem Aprendiz, voltada para jovens entre 18 e 24 anos com ensino médio completo ou em andamento. A empresa dá preferência a pessoas com deficiência (PCDs), reforçando seu compromisso com a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

A oportunidade oferece formação na área de Programador Fullstack, com aulas no turno da tarde (13h30 às 17h30), de segunda a sexta-feira. As inscrições vão até o dia 22 de junho e devem ser feitas pelo site oficial da empresa: Clique aqui para se inscrever.

Os selecionados contam com uma série de benefícios, como vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e odontológico, previdência privada, auxílio-creche, seguro de vida, participação nos lucros e programas de bolsa de estudo. A iniciativa da Energisa reforça o incentivo à qualificação profissional e à inserção de jovens e pessoas com deficiência no mercado de trabalho.