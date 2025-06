Um engenheiro de 57 anos foi morto, na noite dessa quarta-feira (4/6), durante um assalto a sua residência no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. Francisco Filippo foi atingido com um tiro na nuca e foi encontrado morto no interior da casa.

O que aconteceu A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h45 dessa quarta para a Rua Henrique Martins, no numeral 413.

Quatro criminosos entraram de carro pela garagem e renderam o engenheiro.

Ao todo, eles passaram oito minutos dentro da casa.

A polícia encontrou a vítima já sem vida no interior da residência. Em entrevista a jornalistas na noite dessa quarta, a diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Ivalda Aleixo, afirmou que o engenheiro não reagiu ao assalto, mas mesmo assim foi morto com um tiro na nuca. “Ele deve ter sido surpreendido com a entrada desses quatro e estava com a mão erguida. Então não teve reação. Tem muita coisa que deixaram lá”, disse a delegada. “Eles ficaram oito minutos aí dentro. Foi muito pouco.” De acordo com o boletim de ocorrência, ao qual o Metrópoles teve acesso, a suíte da casa foi revirada pelos criminosos, que buscaram embalagens de relógios e joias. Durante a perícia, foram apreendidos dois aparelhos celulares e um clipe de papel. Um dos celulares, localizado no chão, sob a mesa de jantar, não foi reconhecido pelos moradores, levantando a hipótese de que pertença a um dos autores do crime. O outro aparelho foi encontrado sobre uma cômoda na sala de estar, enquanto o clipe estava no chão. O veículo usado pelos suspeitos foi localizado e apreendido a cerca de 2 km do local do assalto, na Rua Guararu, em Moema, na zona sul da cidade. “O que chamou a atenção é que o senhor que trabalha aqui ao lado, que é o vigilante, achou estranho quando sai um carro [da casa] e bate na árvore”, detalha a diretora Ivalda Aleixo. “Aí sim ele achou que tinha acontecido alguma coisa, um carro que ele nunca viu.” O caso foi registrado como latrocínio e localização/apreensão de veículo no 15° Distrito Policial, que requisitou assessoramento ao DHPP. Exames periciais foram requisitados e diligências estão em andamento para identificar os autores e esclarecer os fatos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Francisco Filippo era dono de uma construtora com sede no bairro Jardim Paulista. Fundada em 1992, a Construtora Filippo afirma em seu site oficial que tem a sua atuação focada no desenvolvimento de apartamentos e propriedades para locação.