“Entram com maldade”, diz manifestante que bloqueou BR-317 após apreensão de gado pelo ICMBio

Diversos manifestantes estão bloqueando a BR-317 em retaliação às operações realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em propriedades produtores rurais que estariam, supostamente, dentro de áreas de reserva ambiental.

De acordo com vídeos publicados pela manifestante identificada por Kelma Boiadeira, o ICMBio faria a entrada nos locais de forma abrupta, e ‘maldosa’, disse ela sobre o caso de Josenildo e Gutierrez.

“Eles entram com maldade mesmo, eles não tem pena não tem dó de ninguém não. Porque eles não vão atrás de quem faz coisas erradas? Eles prenderam o gado, prenderam tudo, queríamos que pelo menos eles liberassem o gado”, disse em um dos vídeos.

Os manifestantes estão parando os caminhões para conferir o Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte de animais no Brasil, com o objetivo de evitar a remoção do gado de Josenildo e Gutierrez. “Todo boiadeiro que está passando aqui a gente tá parando pra olhar o GTA pra ver se não é o gado do homem”, diz Kelma em vídeo.