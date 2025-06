Entregador de app é assaltado por dupla armada enquanto fazia entrega

Um entregador de aplicativo foi vítima de um assalto na noite deste final de semana, enquanto realizava uma entrega na Avenida Copacabana, no bairro de mesmo nome, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O crime aconteceu por volta das 21h e foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, o trabalhador foi abordado por dois homens que chegaram em uma motocicleta. O garupa, armado com uma arma de fogo, rendeu o entregador e exigiu que ele entregasse todos os seus pertences. A vítima foi obrigada a entregar dinheiro, celular e objetos pessoais. Após a ação, os criminosos fugiram rapidamente do local com a motocicleta em que chegaram.

A Polícia Civil já iniciou os procedimentos de investigação e segue em busca de identificar e localizar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.