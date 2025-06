Entregador morre após perder o controle de motocicleta e colidir violentamente contra poste

O entregador de lanches Gustavo de Holanda Lunier, de 18 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (17), na Rua Judite Paiva, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Gustavo estava realizando entregas na região quando trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Yamaha Fazer, de cor azul.

Durante o trajeto, ele acabou perdendo o controle do veículo, colidiu contra o meio-fio e, em seguida, bateu violentamente contra um poste de energia elétrica na mesma rua.

Com o impacto, o jovem trabalhador sofreu um forte trauma na cabeça ao atingir o poste, resultando em um traumatismo cranioencefálico gravíssimo. Gustavo morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Moradores que ouviram o estrondo tentaram prestar socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito de Gustavo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram na área, isolaram o local do acidente e acionaram a perícia. Agentes de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) também compareceram e, após os procedimentos de praxe, realizaram a remoção do corpo, que foi levado para a sede do órgão, onde serão feitos os exames cadavéricos.