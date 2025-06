“Entrego minha vida”: Lívia Andrade fala sobre incidente em voo e revela que se despediu da família

Lívia Andrade revelou detalhes do susto que viveu a bordo de um avião particular nesta semana, durante entrevista ao “Fantástico”, neste domingo (1º/6). A aeronave apresentou uma falha no trem de pouso, obrigando a tripulação a realizar manobras de emergência até conseguir aterrissar com segurança no Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, no interior de São Paulo.

A decolagem havia ocorrido em Pires do Rio Verde, em Goiás. Ao perceber que havia algo errado, a apresentadora contou que enviou mensagens de despedida para a família.

Pane no ar

A aeronave, que vinha de Goiânia, transportava Lívia, seu marido, o empresário Marcos Araújo, e o DJ norte-americano Kevin Brauer, além da pilota Nayane Porto e do copiloto Neto Lima.

Ao se aproximar de São Paulo, o sistema da aeronave indicou a pane. Por questões de segurança, a tripulação iniciou um procedimento padrão: o avião sobrevoou a região metropolitana por cerca de 40 minutos, a fim de queimar combustível e reduzir o risco de incêndio ou explosão durante o pouso.

Segundo Lívia, a tripulação precisou sobrevoar a região do Campo de Marte, na capital paulista, por mais de 30 minutos para reduzir o combustível antes da tentativa de pouso. Ainda durante a emergência, ela contou que se preparou emocionalmente para o pior.

O momento da despedida

Com o avião voando em baixa altitude, o sinal do celular voltou a funcionar. Foi nesse momento que Lívia decidiu mandar mensagens para o irmão, Alan, relatando a gravidade da situação.

“Como a gente estava voando baixo, o sinal do telefone começou a funcionar. Nesse momento, comecei a mandar mensagem pro meu irmão. Falei: ‘Alan, a gente não tá conseguindo pousar. Reza pela gente, por favor. Pede pra mãe rezar também’. Aí ele respondeu: ‘Calma, vai dar tudo certo’”, contou a apresentadora em entrevista ao Fantástico.

Lívia relatou ainda que chegou a se despedir da família: “Se fosse a minha hora, eu entregaria a minha vida. Agradeci a Deus por tudo e pedi: ‘Cuida da minha mãe, do meu irmão…’. Depois, agradeci minha mãe por tudo que ela me deu, pela força, por ter me criado desse jeito. Foi muito especial. Graças a ela, eu estava muito bem naquele momento, preparada pra que ela não sofresse.”

Aterrisagem em Jundiaí

A manobra de emergência teve acompanhamento ao vivo pela TV Globo, que mostrou o sobrevoo durante o jornal SP2. A decisão da tripulação foi seguir até o Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, a 60 km da capital paulista. Equipes de resgate foram posicionadas na pista enquanto a aeronave executava os últimos procedimentos.

Às 19h37, o pouso foi concluído com sucesso, após o trem de pouso ser acionado manualmente. “A gente vai pousar. Pousamos. Tocamos o chão. Deu um alívio tão grande”, relembrou Lívia.

Após o susto, a apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais, agradecendo o apoio que recebeu dos fãs e celebrando o desfecho sem feridos: “Parabéns pra gente, nascemos de novo! Temos um dia em comum de aniversário agora.”

Avião regular e investigação em andamento

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que a aeronave está com toda a documentação em dia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já iniciou a apuração do caso. Os dados da ocorrência foram coletados e serão analisados de acordo com os protocolos internacionais de segurança aérea.

A Rede Voa, responsável pela gestão do aeroporto de Jundiaí, agradeceu o trabalho ágil das forças de segurança e da equipe de solo, que acompanharam todo o procedimento de emergência.

A pilota Nayane Porto também se manifestou após o pouso e afirmou que a tripulação seguiu rigorosamente os procedimentos indicados pelo manual do fabricante da aeronave.

Reflexões pós-susto

O episódio provocou reflexões profundas em Lívia Andrade sobre a vida e o tempo. Ao relembrar o incidente, ela destacou a vontade de viver com mais intensidade: “Quero viver mais intensamente, resolver as coisas com mais agilidade. Tempo é o que a gente tem de mais precioso nessa vida. E é o que a gente menos tem.”