“Entreguei a vida dele pra Deus”, diz idosa de 93 anos jogada no chão em assalto

Após ter sido assaltada e empurrada durante um assalto no centro de Vitória, dona Zilda Thereza, de 93 anos, falou sobre o caso. Ela, que mora há 50 anos no mesmo endereço, afirma que nunca havia passado por algo parecido.

Dona Zilda é uma costureira aposentada, viúva e sem filhos. Atualmente, ela vive com a irmã mais nova, de 87 anos, que é acamada e recebe cuidados diários da própria Zilda, além de um sobrinho com deficiência intelectual.

Nunca imaginei passar por uma situação como essa. Machucou meu rosto, meu ombro, tive alguns arranhões… Mas estou em ótima recuperação. Não estou com raiva, entreguei a vida dele pra Deus, lamentou.

Apesar do susto, a idosa afirma que isso não vai impedir ela de sair de casa e que não está com medo: “Não vou ficar com medo de sair na rua, não. Já passei por muita coisa, pra tudo tem a primeira vez, mas peço a Deus que seja a última“.

Dona Rita, afilhada da vítima, relatou que recebeu a notícia do assalto enquanto estava em um aniversário. Segundo ela, Zilda não quebrou nenhum osso e teve ferimentos no rosto, os braços e no ombro.

Veja a entrevista com Zilda:

Revoltada com a situação, a afilhada também destacou a postura da idosa diante do ocorrido.

Ela não vê perigo em nada, sai sozinha, é muito independente. Somos cristãos, a gente perdoa… Às vezes a pessoa está com fome, não tem culpa. Mas queremos que a Justiça faça algo, para que isso não aconteça com mais ninguém.

Moradores da região comentaram que o autor da agressão pode não ser da vizinhança. A polícia investiga o caso e ainda não confirmou se foi um assalto ou outra motivação. A família espera que o responsável seja localizado e que ações de segurança sejam reforçadas na área.

Confira o momento do assalto: