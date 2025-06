Enxaqueca: conheça 6 dicas para assumir o controle das crises

A enxaqueca, caracterizada por dores de cabeça recorrentes, está entre as doenças mais incapacitantes do mundo. Segundo estudo recente do Instituto WifOR sobre o impacto socioeconômico da enxaqueca em oito países da América Latina, incluindo o Brasil, estima-se que 31,4 milhões de brasileiros convivam com a doença.

Leia também

Apesar desse número expressivo, apenas 40% dos casos são diagnosticados e tratados adequadamente. Para ajudar as pessoas com essa condição, a médica neurologista Josemary Sucupira, do Hospital Orizonti, traz dicas essenciais para quem sofre de enxaqueca.

1. Crie um diário da enxaqueca

A enxaqueca se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, por isso, manter um diário detalhado da doença pode ajudar a entendê-la melhor. Anote as dores, incluindo a data, hora, intensidade (em uma escala de 0 a 10), localização da dor e características (se é pulsátil, latejante, etc.).

Registre também os possíveis gatilhos, como alimentos consumidos, níveis de estresse, qualidade do sono e mudanças hormonais, especialmente para mulheres. Inclua informações sobre a rotina diária, como horários de sono e alimentação, e seus níveis de ansiedade. Anote os medicamentos utilizados para alívio imediato e sua eficácia.

Para quem tem mais de 50 anos e está experimentando dores de cabeça novas ou diferentes, é importante registrar as ocorrências e procurar um médico para descartar outras causas. Ao longo do tempo, esse diário se tornará um mapa valioso para identificar padrões, prever crises e personalizar seu tratamento.

2. Evite o jejum prolongado

O jejum prolongado pode levar a quedas nos níveis de glicose no sangue, um gatilho comum para crises de enxaqueca. Fazer refeições a cada três horas, mesmo que sejam pequenos lanches saudáveis, para manter seus níveis de energia estáveis e evitar o desencadeamento da dor pode fazer a diferença. Opte por alimentos nutritivos e evite pular refeições, especialmente o café da manhã.

Leia a reportagem completa no Alto Astral, parceiro do Metrópoles.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!