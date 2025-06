Epitaciolândia inaugura centro integrado de apoio ao acadêmico do exterior

Na manhã desta sexta-feira, 20, foi inaugurado em Epitaciolândia o Centro Integrado de Apoio ao Acadêmico do Exterior, uma iniciativa voltada para facilitar a vida de estudantes brasileiros que buscam formação superior em instituições da cidade de Cobija, na Bolívia.

O evento contou com a presença do senador Alan Rick, do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, do deputado estadual Roberto Duarte, além de representantes e estudantes das faculdades UPDS e Unitep.

O novo centro tem como principal objetivo oferecer suporte na resolução de questões documentais, agilizando processos burocráticos e garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado aos acadêmicos. A proposta surge diante da crescente demanda de brasileiros que atravessam a fronteira em busca de formação universitária, especialmente nas áreas da saúde.

Com a criação do centro, espera-se reduzir as dificuldades enfrentadas por esses estudantes, promovendo mais integração e apoio institucional entre os municípios de fronteira.