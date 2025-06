Epitaciolândia lança a IV Semana Evangélica com jantar especial e anuncia atração nacional

Na noite desta terça-feira, 24 de junho, a cidade de Epitaciolândia celebrou o lançamento oficial da IV Semana Evangélica com um elegante jantar realizado no município. O evento marcou o início da contagem regressiva para uma das celebrações mais aguardadas do calendário cristão local, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de agosto.

A grande novidade deste ano ficou por conta da estreia do Concurso Gospel Kids, que acontecerá dentro da programação do Adore Epitaciolândia. O espaço, que já é conhecido por abrir portas para talentos juvenis e adultos da música cristã, agora também dará voz às crianças, em um gesto que amplia o alcance e a representatividade da cultura gospel na cidade.

Entre as atrações já confirmadas, o destaque vai para o sábado, dia 8 de agosto, que contará com a presença especial da cantora Isadora Pompeu, um dos maiores nomes da música gospel nacional da atualidade. A artista, conhecida por sucessos como “Minha Morada” e “Hey, Pai”, promete emocionar o público com um show de fé, adoração e testemunho e dia 9 para a fechamento do evento fica por conta do Pastor Antonio Cirilo

Vale lembrar que a Semana Evangélica de Epitaciolândia é amparada por lei municipal, o que reforça o compromisso da cidade com a valorização da fé cristã, a união das igrejas e a promoção de eventos que impactam positivamente a comunidade local.

A expectativa é de que a edição deste ano supere as anteriores tanto em participação quanto em espiritualidade, com uma programação diversificada que inclui cultos, shows, apresentações culturais e momentos de oração e comunhão.