Equador empata com o Peru e confirma vaga na Copa do Mundo

O Equador está na Copa do Mundo de 2026! Em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias, nesta terça-feira (10), mesmo com um a menos, a La Tri empatou com o Peru por 0 a 0, o Estádio Nacional de Lima, e garantiu a vaga para o Mundial.

Jogando fora de casa, o time treinado por Sebastian Beccacece conseguiu segurar o ímpeto do Peru, que precisava da vitória para melhorar suas chances de classificação para a Copa, com boas defesas de Gonzalo Valle.

O Peru cresceu ainda mais no jogo com a expulsão de Alan Franco, jogador do Atlético-MG, aos 30 minutos da segunda etapa. Mesmo com um a menos, o Equador segurou a pressão, garantiu o empate e comemorou a vaga para a Copa do Mundo.

Tabela

Com o empate, o Equador subiu para a 2ª colocação, com 25 pontos.

Já o Peru segue em situação complicada, na 9ª posição. Com 12 pontos, a seleção peruana está a seis pontos da Venezuela e ficou longe de uma vaga na Copa.

