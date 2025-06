Equador x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

O jogo terá transmissão na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Júnior e Roger Flores. Já o sportv transmite com narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Lédio Carmona e Paulo Nunes. O ge exibe ao vivo e também acompanha a partida em tempo real, com vídeos dos principais lances – clique aqui para assistir!

O Brasil começa a rodada na quarta colocação na tabela das eliminatórias, com 21 pontos, dois a menos que os equatorianos, vice-líderes, com 23. A partida é importante para dar uma resposta imediata após a goleada sofrida para a Argentina, por 4 a 1, em março, ainda sob o comando de Dorival Júnior, e para aumentar as chances de classificação antecipada para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Caso vença os dois confrontos, a Seleção estará muito perto de garantir a vaga. Neste cenário, o Brasil chegará a 27 pontos. Para carimbar o passaporte, bastaria que a Venezuela, sétima colocada com 15 pontos, não ganhasse uma de suas partidas, contra Bolívia (casa) e Uruguai (fora).

Com dois triunfos, a Seleção se garante pelo menos na repescagem da Copa, independentemente dos resultados dos outros confrontos. O Brasil pode se confirmar na Copa nesta data Fifa mesmo se não fizer seis pontos, mas aí dependeria de tropeços de Venezuela e Bolívia. As duas seleções se enfrentam na sexta-feira, em Maturín.