Equipe de Glória Pires se manifesta após justiça do trabalho manter multa de R$177 mil

A equipe jurídica de Glória Pires emitiu uma nota logo após a decisão do Tribunal Regional do Trabalho sobre o processo trabalhista movido pela Denize de Oliveira Bandeira, uma funcionária que a atriz teve. Foi esclarecido que a condenação foi apenas sobre as horas extras, um total de R$ 177.769,59, do qual ainda pode ser solicitado a diminuição.

“Outro ponto importante é o fato de que a autora perdeu a parte principal do seu processo, que era comprovar o acidente de trabalho. Ora, ela perdeu em 1ª e em 2ª instância. A autora, inclusive, desistiu de entrar com recurso”, explicou a jurídico.

Outro ponto destacado foi o do pedido para a redução do valor da decisão: “Apesar do valor da condenação já ter reduzido bastante, entramos com outro recurso processual para reduzir ainda mais este valor das horas extras, tendo em vista não ser verdade a alegação dessa quantidade toda de horas extraordinárias, e isso será comprovado pelos Tribunais da Justiça do Trabalho, para que a verdadeira justiça prevaleça.”