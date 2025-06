Equipe do Hospital de Amor estará em Sena Madureira nesta semana para realizar exames de mamografia

Uma ação relevante na área da saúde será promovida nesta semana em Sena Madureira pelo Hospital de Amor. A partir desta terça-feira (3) a carreta será instalada no município para atendimento exclusivo às Mulheres com a realização do exame de mamografia e PCCU, conhecido como papanicolau.

Segundo consta, a carreta será instalada no bairro da Pista, em frente a Escola Municipal Messias Rodrigues e funcionará de manhã e de tarde. “Trata-se de uma oportunidade única para as nossas mulheres e todos os atendimentos são oferecidos de graça. Com isso, pedimos que não percam essa oportunidade, pois a carreta vem somente uma vez por ano. O que temos de mais precioso é a nossa saúde, por isso, a prevenção é fundamental”, comentou a dona Rosalia Mandrotti, coordenadora do Hospital de Amor em Sena Madureira.

Após o exame de mamografia, caso constatada alguma alteração, o tratamento também é fornecido gratuitamente pelo hospital de Amor. Poderão se submeter ao exame as mulheres entre 40 e 69 anos.

Os atendimentos começam nesta terça-feira (3) e irão se prolongar até o próximo dia 16.