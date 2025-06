Índy Montiel e Ronaldo Hass costumam divulgar nas redes sociais os trabalhos de maquiagem para Hilton. “Mother (mãe) Erika Hilton para sua condecoração pelo Presidente da República” postou Indigo Montiel no dia 27 de maio deste ano.

Na ocasião, a deputada foi condecorada com o título de Grande Oficial da Ordem do Rio Branco, a maior honraria concedida pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

“Erika Hilton com beleza minha para ensaio técnico da Paraíso da Tuiuti”, postou Ronaldo Hass no dia 22 de fevereiro deste ano.

“A mensagem que eu mais recebo: ‘Ronaldo, manda um beijo para a Érika’. Então, deixem o beijo para ela aqui nos comentários”, postou Ronaldo Hass em 26 de julho de 2024, numa foto ao lado da parlamentar.

Segundo as informações disponíveis no site da Câmara, Índy trabalha com Erika desde 09 de junho deste ano. Já Ronaldo Hass está com ela desde maio passado. Índy recebe cerca de R$ 2,1 mil mensais; já Hass ganha em torno de R$ 9,6 mil, atualmente.

Os secretários parlamentares, vagas que os dois ocupam, são responsáveis por tarefas como elaboração de projetos de lei; assessoria de imprensa; agendamento de reuniões, etc.

A julgar pelas redes sociais, Hass costuma acompanhar Hilton nas viagens da parlamentar. Esta semana, foi com ela a Portugal e à capital francesa, Paris. A congressista do PSOL viajou à convite do Parlamento Europeu e participou de discussões sobre os direitos da população LGBT durante a Europride, a parada do orgulho europeia.

A coluna procurou Erika Hilton por meio da assessoria de imprensa e aguarda uma resposta da congressista.