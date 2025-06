Erika Januza abre o coração ao falar da saída da Viradouro: “O tempo explica tudo”

Erika Januza esteve na estreia do musical em homenagem ao cantor Djavan, realizado no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (9/6) e conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. A atriz comentou sua saída do posto de rainha de bateria da escola de samba Viradouro e afirmou que com o tempo entendeu que a mudança precisava acontecer em sua vida. Além disso, Erika afirmou que não pretende estar em outra agremiação na folia do próximo ano.

“Talvez tenha Erika Januza assistindo na avenida, porque eu sempre assisti. Eu sempre fiz parte do Carnaval de alguma forma, até quando eu não morava no Rio de Janeiro. Então para quem é apaixonado, acho muito difícil ficar longe. Independente da forma que seja”, declarou ela.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/ Instagram Erika Januza deixa posto de rainha de bateria da Viradouro: “Me pediram o cargo” Foto: Divulgação Erika Januza é rainha de bateria da Unidos da Viradouro Reprodução: Instagram/Erika Januza Erika Januza deixa posto de rainha de bateria da Viradouro: “Me pediram o cargo” Foto: Divulgação Erika Januza fala da saída da Viradouro Reprodução Voltar

Próximo

Erika confessou que ficou triste ao saber que seu reinado seria interrompido pela escola, que pediu o posto: “Eu amava muito aquilo ali. Em momento nenhum eu falei: ‘estou feliz e está tudo bem’. Eu quando contei, inclusive, foi com muitas lágrimas. Mas depois eu entendi que o tempo explica tudo”, pontuou.

A atriz explicou que agora consegue se dedicar a outros compromissos profissionais: “Para você ter ideia, os ensaios da Viradouro eram todas as terças. Sabe o que eu faço agora todas as terças? Gravo Saia Justa [programa no GNT]. E eu não ia conseguir faltar os meus ensaios, então tudo acontece como tem que acontecer na vida da gente. Mesmo quando a gente não entende o motivo, daqui a pouco Deus mostra”, destacou a artista.

Erika afirmou que não recebeu convite para estar em outra escola no Carnaval de 2026: “Não teve outra escola que me procurou e isso se criou porque no meu último desfile, o Milton Cunha [apresentador] falou que teria um convite e ele – muito generoso – fez algo que significou para mim, no sentido de enaltecer a trajetória que eu tive ali no Carnaval. Então a despedida foi melhor do que eu imaginava. Achei que seria triste, mas foi muito emocionada, porque as pessoas estavam vibrando junto comigo”, relembrou Januza.

Por fim, ela afirmou que não aceitaria desfilar na Grande Rio, escola que terá Virginia à frente da bateria este ano e que é conhecida pelo grande número de famosos em seu desfile: “Não sei. Não estou pensando no Carnaval neste lugar. Mas eu não viria na Grande Rio por ter colocado Virginia […] mas porque pra mim estar no Carnaval não é sobre ser artista, é por amar e representar algo. Todas as vezes que eu pisei na Sapucaí, foi com um sentimento genuíno ali”, concluiu.