ES: manobrista de ônibus é assassinado, e polícia investiga motivação

Um manobrista de ônibus foi morto a tiros em Cariacica, na Grande Vitória (ES), na noite dessa segunda-feira (9/6). Ao chegar para o trabalho e deixar o veículo no Bairro São Francisco, próximo a viação rodoviária, Clóvis Brás, de 31 anos, foi assassinado. A morte do homem gerou uma paralisação temporária dos rodoviários que protestavam pelo acontecido.

A Polícia Civil (PCES) deslocou suas equipes para o local assim que recebeu a denúncia. Às equipes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do ES já trabalham com linhas de investigação.

As autoridades descartam a possibilidade de latrocínio, uma vez que o suspeito não roubou bens ou valores da vítima. Também não foram constatados indícios de furto ou roubo do veículo dele, segundo os policiais.

Os agentes investigam uma possível execução, sendo a motivação passional, material ou de outra natureza. Eles também informaram que o crime não tem relação com o fato dele ser manobrista de ônibus ou qualquer outro aspecto associado à área de trabalho.

“Os policiais seguem coletando imagens de câmeras de segurança, depoimentos e demais provas técnicas que possam contribuir para esclarecer a dinâmica do crime. A perícia realizou o trabalho necessário no local”, disse a polícia civil do ES, em nota.