Esborrou! O povo do Acre não aguenta mais ter que enfrentar a esburacada BR-364; “Socorro, Lula!”

A situação das rodovias federais no Acre é uma afronta direta à dignidade do povo acreano. As BRs que cortam o estado estão completamente destruídas, resultado da incompetência esfarrapada das autoridades que há anos administram esses recursos, sem qualquer compromisso real com o desenvolvimento ou o bem-estar da população. É inacreditável que mais de um bilhão de reais enviados pelo governo federal ao longo dos anos ainda não tenham sido suficientes para acabar com esse sofrimento diário.

Nunca, em toda a minha vida, vi uma gestão tão desleixada e irresponsável. A última vez que o Acre teve uma estrada asfaltada de verdade foi na era de Orleir Cameli, quando pavimentaram Sena Madureira e Brasileia — obras que, apesar de não durarem para sempre, pelo menos representaram um mínimo de respeito ao cidadão. Desde então, tudo virou um caos. A atual operação de “reparo” na estrada de Sena Madureira foi uma verdadeira vergonha. Uma tentativa pífia de tapar os buracos com asfalto de péssima qualidade, jogado de forma desorganizada, quase uma afronta ao bom senso.

A realidade é que estamos diante de uma verdadeira tragédia. São várias décadas de convivência com essa buraqueira, essa vergonha nacional. O serviço feito recentemente foi uma das maiores demonstrações de má gestão e descaso com o dinheiro público. Fizeram “nas coxas”, como se fosse algo simples, e o resultado é uma estrada que mais parece um campo minado, um convite ao desastre. Essa incompetência não é apenas uma questão de má administração, é um crime contra o povo acreano, que sofre diariamente nas mãos de gestores incapazes, que parecem mais interessados em seu próprio benefício do que em resolver problemas reais.

O Ministério Público Federal precisa agir com rigor e fiscalizar de perto essas irregularidades escandalosas. Não dá mais para aceitar que bilhões de reais sejam desperdiçados ou utilizados de forma irresponsável, enquanto o povo paga o preço mais alto: a sua integridade, sua segurança e sua dignidade. Chega de discursos vazios de moralidade, de choramingos e de esperneios. A verdade é uma só: o que estão fazendo com o dinheiro do povo é uma verdadeira vergonha, um crime silencioso que envergonha o Brasil.

Na próxima quinta-feira, uma caravana de políticos, jornalistas e autoridades partirá de Rio Branco rumo a Cruzeiro do Sul — uma verdadeira peregrinação para mostrar ao Brasil a calamidade que se tornou a nossa maltratada “estrada, localizada na Amazônia e que muitos chamam de “pulmão do mundo”. A equipe do ContilNet estará lá, para registrar e denunciar a realidade que, infelizmente, muitos preferem esconder ou fingir que não existe.

De que adianta tanta falação sobre nossas riquezas, sobre o potencial do Acre, se quando chega a hora de investir realmente no desenvolvimento, tudo vira um teatro de falsidades? Os deputados Nicolau Júnior e Luís Gonzaga, que são do Juruá e conhecem de perto o sofrimento de quem precisa chegar aquela região, sabem bem o que é trafegar por estradas que mais parecem pistas de desastres ambulantes. Eles estão tentando fazer algo, pelo menos, para resolver essa crueldade que castiga há décadas os acreanos.

Aguardemos, sim. Mas também exijamos. Porque chega de tolerar essa vergonha nacional. O povo do Acre merece respeito, merece estradas decentes, merece dignidade. E enquanto essa realidade não mudar, o povo deve continuar lutando por justiça, pelo direito de trafegar em condições humanas, por um futuro onde a incompetência e a corrupção não tenham mais vez.

Basta de descaso! Chega de vergonha! Socorro, presidente Lula!!!

Juvenal Pimenta é um acreano do interior do Acre que vez e outra inventa de escrever algumas prosas, e também algumas críticas.