Escalada para o The Town, Jessie J anuncia diagnóstico de câncer e pausa na carreira

Jessie J revelou, nesta terça-feira (3/6), ter sido diagnosticada com câncer de mama. De acordo com a cantora britânica, a doença ainda está em estágio inicial. Ela tem um show marcado em São Paulo, no dia 13 de setembro, no The Town.

Nas redes sociais, a artista, de 37 anos, compartilhou uma reflexão sobre a condição. Ela afirmou ter avaliado se valeria a pena tornar o diagnóstico público: “Eu quero dividir com meus fãs e pessoas que gostam de mim. Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida”.

“Fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou reforçando o termo ‘estágio inicial’. Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’. Tenho entrado e saído de testes durante esse período”, destacou Jessie.

A cantora ainda avaliou estar “omitindo” o tema por conta do trabalho: “Parte meu coração saber que tantas pessoas estão passando por algo assim ou até pior. Isso é o que me mata. Só queria que vocês soubessem”.

Jessie afirmou que não precisará ser submetida à mastectomia, cirurgia para remoção das mamas. Por fim, ela ressaltou que seus mais recentes lançamentos, “No Secrets” e “Living My Best Life”, não tem ligação com o momento conturbado de sua vida: “Tudo isso foi planejado antes de eu saber disso, não podem criar histórias”

The Town e pausa na carreira

Jessie J afirmou que irá pausar a carreira depois da apresentação em Londres, capital da Inglaterra, em 15 de junho. Isso significa que ela não se apresentaria no The Town, em São Paulo. A cantora é atração do festival no dia 13 de setembro.

“Guardei isso por 9 semanas. Preciso processar, falar sobre… e de um abraço. Vocês me amaram nos momentos bons e difíceis. Não quero que isso seja diferente agora”, finalizou.