Escola pública do Juruá implanta laboratório de robótica com apoio do Ifac

O campus Cruzeiro do Sul do Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Laboratório IFMaker do Juruá, iniciou a implantação de um laboratório de robótica na Escola Maria Lima de Souza, em Cruzeiro do Sul. A ação foi viabilizada com recursos no valor de R$ 100 mil recebidos pela escola como premiação na edição de 2024 da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef), iniciativa promovida pelo Ministério da Fazenda em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

O coordenador do Laboratório IFMaker do Juruá, professor Cristiano Ferreira, juntamente com alunos bolsistas e voluntários, realizou a montagem de experimentos utilizando kits de robótica, impressora 3D e impressora multifuncional. “Nesta primeira etapa do processo, concluída no dia 10 de junho, os equipamentos foram montados, testados e apresentados à comunidade escolar. Também realizamos uma mini oficina de robótica para um grupo de 20 estudantes e três servidores”, destacou.

Imersão e formação – Cristiano Ferreira também lembrou que o laboratório proporcionará uma imersão tecnológica alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), integrando as cinco áreas do conhecimento conhecidas pela sigla STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). “O novo ambiente será utilizado como apoio às práticas pedagógicas, com o objetivo de incentivar metodologias ativas e despertar o interesse dos estudantes por áreas como ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática”, ressaltou.

De acordo com o coordenador, as próximas etapas incluem a formação de professores para o uso de plataformas como Arduino, Microbit e ferramentas de fabricação digital. “O nosso papel é apoiar a montagem do laboratório e colaborar na formação dos professores”, acrescentou o professor do Ifac.

Parceria – A gestora da escola, Eliane Lopes, destacou que a iniciativa representa um avanço na integração da tecnologia ao cotidiano escolar. “Os alunos estão entusiasmados e ansiosos para utilizar esse espaço no processo de ensino e aprendizagem. A parceria com o Ifac tem sido essencial para concretizar esse projeto”, afirmou.

O diretor-geral do campus Cruzeiro do Sul, Raelisson Walter, destacou a importância da parceria e o papel do Ifac junto à comunidade. “Essa é uma forma de levar o que desenvolvemos no Instituto para a comunidade de Cruzeiro do Sul. A propagação do conhecimento para a comunidade externa é, sem dúvida, uma das missões dos Institutos Federais”, disse o diretor.

