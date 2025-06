Escolas cívico-militares de Tarcísio vão iniciar aulas sem militares

Cem escolas da rede estadual de São Paulo começam a funcionar no modelo cívico-militar a partir do próximo semestre, mas a volta às aulas nestas unidades ainda não terá a presença dos policiais militares nos corredores.

O atraso na divulgação do edital para a seleção dos agentes que atuarão nestas escolas fez com que a entrada dos policiais no programa fosse adiada em um mês. Agora, a previsão é de que os PMs monitores comecem nos colégios no dia 25 de agosto, quase trinta dias depois do início do segundo semestre letivo, em 28 de julho.

Antes disso, os policiais farão um curso de capacitação, ministrado pela Secretaria da Educação em parceria com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Como mostrou o Metrópoles, a duração do curso, com carga horária mínima de 40 horas, é menor que a de cursos de formação de condutores para quem deseja tirar a primeira habilitação em uma autoescola.

A demora no início da implantação do programa cívico-militar tem incomodado bolsonaristas, que alegam nos bastidores que o projeto tem sido desidratado antes mesmo de ter início.

O grupo também critica um artigo do processo seletivo para os militares, que impede policiais de se candidatarem até dois anos depois de deixarem a função de monitores. O Metrópoles apurou que a medida foi incluída pela Secretaria da Educação paulista para que o caráter pedagógico das escolas cívico-militares seja sobreposto a possível politização em torno dos colégios – ainda que o projeto tenho sido criado para agradar a base bolsonarista.

Como serão escolas cívico-militares em SP