Escolas públicas amanhecem fechadas no 3º dia de greve dos professores

Estudantes das escolas públicas do Distrito Federal enfrentam o terceiro dia de greve dos professores da rede pública de ensino.

Com adesão de grande parte dos docentes ao movimento paredista, muitas escolas amanheceram vazias. Algumas unidades funcionam parcialmente, com uma média de 15% a 20% de profissionais.

Na terça-feira (3/6), muitos estudantes compareceram às escolas para a aplicação das provas da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2025)

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Centro de Educação Infantil 10 de Taguatinga

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 2 de 4

Cartaz do Sindicato dos Professores no Centro de Educação Infantil 10 de Taguatinga

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 3 de 4

Cartaz indica greve dos professores no CEM 02, da Ceilândia

Fotos: Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 4 de 4

Segundo dia de paralisação dos Professores da rede pública do DF no CEM 02, de Ceilândia,

Escola de ensino médio no Distrito Federal

Fotos: Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto

Apesar da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que determinou a suspensão imediata da greve, autorizou o corte de ponto dos grevistas e fixou uma multa diária de R$ 1 milhão, o Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) manteve a paralisação.

Os cortes nos pontos de frequência estão sendo aplicados a desde terça-feira (3/6), conforme prevê a decisão judicial.

Reivindicações

Segundo o Sinpro-DF, os educadores cobram reajuste salarial de 19,8% e reestruturação do plano de carreira.

Confira as reivindicações:

Reajuste de 19,8%;

Reestruturação do plano de carreira;

Diminuição do tempo para chegar ao topo da tabela salarial; e

Pagamento do dobro do percentual de titulação atualmente aplicado para professores ou orientadores educacionais com especialização, mestrado e doutorado. Hoje, esses percentuais são, respectivamente, de 5%, 10% e 15% sobre o vencimento básico.

Leia também

Assembleia

O Sinpro-DF marcou para esta quinta-feira (5/6) a primeira assembleia desde a deflagração da greve. A reunião está marcada para às 9h no estacionamento da Funarte, área central de Brasília.

Estão convocados professores e orientadores educacionais, que definirão os rumos do movimento.