Escolinhas de futebol do Juruá lutam para manter viva a esperança de centenas de jovens

Em campos improvisados, com bolas gastas, redes rasgadas e muita vontade de vencer, quase mil jovens de Cruzeiro do Sul e municípios da região do Juruá seguem alimentando o mesmo sonho: serem protagonistas dentro e fora das quatro linhas. Eles participam de 18 escolinhas de futebol que funcionam, em sua maioria, de forma social e voluntária, sem qualquer apoio financeiro ou estrutural do poder público.

Para fortalecer essas iniciativas, nasceu o projeto “Novo Futebol Cruzeirense – Formando Jovens Protagonistas”, com o objetivo de oferecer melhores condições de treino e tirar crianças e adolescentes da vulnerabilidade social por meio do esporte. Segundo José Gomes, representante das escolinhas no Conselho Municipal de Esporte, o trabalho social, que já soma mais de 20 anos de atuação, enfrenta hoje sérias dificuldades, especialmente por falta de materiais básicos e apoio logístico.

Atualmente, mais de mil crianças e adolescentes são atendidos nas escolinhas, mas muitas correm risco de encerrar as atividades. Gomes relata que, mesmo com ofícios enviados à prefeitura desde o início da atual gestão, os pedidos seguem ignorados. Um exemplo foi a solicitação para o uso da Arena do Juruá, com o objetivo de realizar uma competição com cerca de 250 jovens, que até hoje não teve qualquer resposta.

“O tempo dos professores já é doado. Mas sem material, transporte ou apoio mínimo, fica cada vez mais difícil continuar”, desabafa Gomes. Ele lembra ainda do impacto positivo do projeto F10, uma das iniciativas de maior destaque, que há mais de sete anos atua na formação física, social e emocional de jovens da cidade.

Mesmo com estrutura precária, as escolinhas já ajudaram a transformar muitas vidas e revelar talentos locais. Em diversos casos, treinadores chegam a arcar com transporte e alimentação dos atletas do próprio bolso, tamanha a dedicação ao projeto.

Enquanto buscam alternativas de financiamento, como a arrecadação de recursos com o estacionamento da Expoacre Juruá, os treinos continuam acontecendo com muito esforço e esperança. Para jovens como Edson, de 14 anos, cada dia no campo representa mais que um treino, é a chance de sonhar com um futuro diferente.

“Aqui é onde posso aprender e sonhar com o futebol, errar e melhorar, sempre com a orientação dos professores”, conta o adolescente.

A coordenação do “Novo Futebol Cruzeirense” faz um apelo à sociedade civil, à iniciativa privada e, especialmente, ao poder público, para que reconheçam o valor social dessas atividades. O projeto destaca que investir no esporte é investir na prevenção da criminalidade, na educação, na saúde e na construção de um futuro mais digno para o Vale do Juruá.