Escritor lança novo livro em Cruzeiro do Sul com histórias inspiradas na vida amazônica

Na noite de sexta-feira, 13 de junho, o escritor e historiador Antônio Franciney de Almeida realizou o lançamento de sua mais nova obra literária, intitulada “Desunidos e outras histórias”. O evento aconteceu no Centro Cultural do Juruá, antigo prédio do Fórum de Cruzeiro do Sul, e reuniu familiares, amigos, autoridades locais e representantes do setor cultural da região.

Natural do município de Porto Walter e atualmente residente em Cruzeiro do Sul, Franciney já é conhecido por suas publicações anteriores voltadas à história e à cultura do Vale do Juruá. Durante o lançamento, ele compartilhou com o público os bastidores da criação do novo livro. Segundo o autor, os contos que compõem a obra foram escritos em momentos de pausa durante a produção de um trabalho histórico e serviram como uma espécie de refúgio pessoal no período de luto pela perda de sua mãe.

“Eu estava escrevendo a História de Porto Walter, mas por conta de algumas dificuldades, acabei parando um pouco e comecei a escrever esses textos, que inicialmente chamei de Livro das Distrações, mas que depois passou a se chamar Desunidos e outras histórias”, relatou Franciney.

A obra reúne contos ambientados nas comunidades, rios e vilas do Juruá, explorando os dramas humanos e aspectos do cotidiano amazônico. Temas como disputas de interesses, religiosidade e práticas culturais do interior da Amazônia estão presentes nas narrativas, que mesclam ficção e realidade de forma sensível e autêntica.

Durante a cerimônia, o assessor técnico da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Acre, Aldemir Maciel, destacou a importância do livro para a literatura regional. “É mais um juruaense, nosso amigo Franciney, nascido em Porto Walter e já há muitos anos morando em Cruzeiro do Sul, contribuindo para a produção cultural da nossa região”, afirmou.

“Desunidos e outras histórias” já está disponível para aquisição diretamente com o autor e, em breve, poderá ser encontrado em livrarias de Cruzeiro do Sul.