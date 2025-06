Espanha faz 5 x 4 na França e enfrenta Portugal na final da Nations

A final da Nations League está definida. A Espanha venceu a França pelo placar de 5 x 4, nesta quinta-feira (5/6), pela semifinal da competição, e vai encarar Portugal na decisão. O time de Lamine Yamal está mais uma vez na grande final: os espanhóis são os atuais campeões.

A partida começou com brilho espanhol, a equipe chegou a abrir 4 x 0 no placar e uma enorme vitória parecia encaminhar a vaga para a Espanha. Quem abriu o placar foi Nico Willians, aos 22 do primeiro tempo. Mikel Merino marcou o segundo. Já no segundo tempo, Lamine Yamal, de pênalti, e Pedri, aumentaram a vantagem espanhola.

A França reagiu, em pênalti cobrado por Mbappé. Yamal fez o quinto e colocou água no chope da reação francesa. Cherki, Dani Vivian (contra) e Kolo Muani descontaram para os franceses, mas era tarde demais.

A final da Liga das Nações acontece neste domingo (8/6), às 16h (horário de Brasília), entre Espanha x Portugal, na Allianz Arena. A disputa coloca em jogo o bicampeonato da competição para quem vencer. Os espanhois são os atuais campeões, enquanto Portugal venceu a edição 2018/19.