Especialista explica detalhes sobre cirurgia de redesignação sexual em pessoas trans

No dia 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, uma data marcada mundialmente pela luta contra o preconceito e pela conquista de direitos. Entre os avanços mais significativos, destaca-se o reconhecimento da identidade de gênero como um direito humano fundamental. Na área da saúde, isso se reflete em procedimentos como a cirurgia afirmativa de gênero, também conhecida como redesignação sexual, que permite alinhar os órgãos genitais à identidade de gênero da pessoa trans –, contribuindo para o bem-estar, a autoestima e o direito à autodeterminação.

“A cirurgia afirmativa de gênero é um procedimento cirúrgico realizado para adequar os órgãos genitais do sexo biológico do indivíduo ao gênero pelo qual o paciente se identifica”, explicou o urologista especialista em reconstrução genital e chefe do Departamento de Cirurgia Afirmativa de Gênero da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Ubirajara Barroso Jr.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução biologianet. Reprodução ipgo Reprodução educacaomedica.afya.com.br Voltar

Próximo

Nos homens trans, essa cirurgia é indicada para a construção de um pênis, sendo um processo personalizado, em que o médico precisa avaliar cada caso individualmente. Segundo o urologista, cerca de 35% dos homens trans e 70% das mulheres trans optam por fazer o procedimento. Ubirajara Barroso Jr. foi o médico que liderou a primeira cirurgia afirmativa de gênero da Bahia pelo SUS em agosto de 2023 e é autor da técnica de mobilização total dos corpos cavernosos (TCM), um tipo de metoidioplastia que confere um pênis maior.

Como é feita a cirurgia afirmativa de gênero em homens trans

“Em homens trans, a cirurgia pode envolver técnicas como a metoidioplastia, que consiste no descolamento do clitóris e correção da curvatura genital para criar um falo maior, ou a neofaloplastia, um procedimento mais complexo que utiliza tecido de outras partes do corpo para criar um pênis”, explicou Dr. Barroso.

Ao se utilizar a metoidioplastia é possível aplicar a técnica de mobilização total dos corpos cavernosos (TCM) para construção de um órgão que permita penetração. A TCM foi desenvolvida pelo Dr. Ubirajara Barroso Jr. em parceria com a Divisão de Urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. A técnica foi publicada em 2022 no International Brazilian Journal of Urology (IBJU), revista científica oficial da Sociedade Brasileira de Urologia.

Na metoidioplastia clássica, a ereção é possível, porém muitas vezes o falo fica pequeno, impossibilitando a penetração.

“Com a técnica de TCM esse quadro é revertido pois o tamanho do falo fica maior, possibilitando a penetração”, descreveu Dr. Barroso. “A neofaloplastia é um procedimento mais complexo realizado com tecido do antebraço, pele abdominal, perna, ou outros tecidos. A vantagem é que esse procedimento possibilita um falo de bom tamanho. Porém, a desvantagem é que para a penetração será necessário o uso de prótese peniana, podendo ter a sensibilidade reduzida em alguns casos”, disse.

Cirurgia de cirurgia afirmativa de gênero em mulheres trans

Nas mulheres trans, a cirurgia afirmativa de gênero é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção do pênis e na construção de uma neovagina, com a confecção do clitóris, da uretra e do canal vaginal. De acordo com Dr. Ubirajara Barroso Jr., o procedimento chamado de clitoroplastia é realizado por meio da redução da glande, preservando-se a sua inervação e vascularização e, consequentemente, mantendo a sensibilidade.

“Nesse procedimento são removidos parte do pênis, preservando a uretra, a pele e os nervos que dão sensibilidade à região e é construída uma neovagina e um neoclitóris”, explicou. O médico complementou que quando não há pele genital suficiente, como nos casos de cirurgia de fimose, ou nos casos de perda do canal vaginal na primeira cirurgia, a melhor opção é utilizar o peritônio, tecido que recobre os órgãos e parede abdominais. Outra opção é a utilização da alça intestinal. Em ambos há bons resultados, mantendo a sensibilidade erógena na paciente.

“Cerca de 60% a 70% das mulheres trans alcançam o orgasmo com a cirurgia afirmativa de gênero. A diferença é que a sensibilidade e a forma de prazer se tornarão diferentes daquela antes da cirurgia afirmativa”, afirmou. O médico informou que após a realização da cirurgia nas mulheres trans é necessário a dilatação vaginal diária, por pelo menos 30 minutos, por, provavelmente, toda a vida. Principalmente se não houver atividade sexual com penetração frequente.

Pós-operatório da cirurgia afirmativa de gênero

O tempo de recuperação para a cirurgia afirmativa de gênero é breve e a internação é de cerca de 2 a 3 dias para mulheres trans. No caso dos homes trans, após a cirurgia afirmativa de gênero é normal que alguns pacientes sintam algum desconforto, inchaço e sensibilidade na área operada, sendo necessário o uso de medicamentos para aliviar a dor e reduzir o inchaço na região.

“O paciente não necessita ficar na UTI e a internação dura cerca de 5 dias. Após a alta, o paciente sai andando e pode subir e descer escadas normalmente”, explicou o médico lembrando que é importante seguir algumas recomendações de restrições do pós-operatório a fim de se evitar complicações:

– O paciente não poder fazer exercícios pelo período de 1 mês;

– Relações sexuais após dois meses da intervenção;

– É imprescindível manter uma boa higiene local;

– O paciente deve comparecer as consultas de acompanhamento para garantir que a recuperação esteja ocorrendo conforme o esperado.

Entenda os requisitos para cirurgia de afirmação de gênero

Por ser irreversível, o Dr. Barroso destacou que antes de realizar a cirurgia afirmativa de gênero, os pacientes passam por um rigoroso acompanhamento multidisciplinar incluindo a avaliação psicológica, sendo considerados fatores como a idade mínima, estabilidade emocional e a participação em terapia hormonal.

“Para iniciar o processo terapêutico e realizar hormonização é necessário ser maior de 18 anos, e já ter vivência com o gênero que se identifica para realização de cirurgias de afirmação de gênero”, explicou o urologista.