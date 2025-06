Especialistas explicam impactos do cansaço materno e como se cuidar

A chegada de um bebê sempre traz muitas mudanças e desafios para a vida dos pais. Contudo, na maioria das vezes, as responsabilidades ficam mais nas costas das mães, o que causa diversos problemas, inclusive as famosas noites mal dormidas.

A privação de sono nos primeiros meses de vida do bebê, frequentemente encarada como “parte do pacote”, tem efeitos profundos e duradouros na saúde das mães. O que ocorre por conta dessas noites de sono ruins é um esgotamento mental no qual as mães se veem sobrecarregadas, com questões como ansiedade e depressão e mesmo problemas físicos.

Cansaço materno

Para a consultora materno-infantil Eliana Dias, especialista em sono do bebê, esse é um assunto de extrema importância. “Essa história de que isso é normal e vai passar é irreal. Não precisa ser assim e ninguém consegue viver em uma rotina assim, porque é algo que interfere na rotina, no descanso, na concentração, na vida profissional e pessoal”, comenta. Segundo ela, a falta de apoio adequado e a sobrecarga de tarefas contribuem para o agravamento do problema.

