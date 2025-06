Espetáculo “A Tradição do Reino” será apresentado neste sábado na Quadrangular Santa Inês

No próximo sábado (7) a Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) Santa Inês, localizada na Rua Edmundo Pinto, 663, bairro Santa Inês, será palco da apresentação do espetáculo teatral “A Tradição do Reino”. A obra, de autoria própria e totalmente gratuita, terá apresentação a partir das 19h30.

O espetáculo é produzido por um grupo informal de teatro cristão, composto por jovens voluntários. A peça é inspirada no álbum musical “Amado Timóteo”, do cantor Marco Telles, com base no texto bíblico de 2 Timóteo 4:3-5. A narrativa propõe uma profunda reflexão sobre os desafios espirituais dos tempos atuais, abordando como, muitas vezes, as pessoas preferem o conforto ao invés do compromisso com a cruz. Assim, a obra convida o público a um confronto sincero com a essência do verdadeiro evangelho.

Com aproximadamente 60 minutos de duração e classificação livre, a peça é escrita e dirigida por Marfison Souza, artista acreano formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Acre (UFAC). Marfison também acumula a experiência de ter integrado a Companhia Jeová Nissi, considerada a maior companhia de teatro cristão da América Latina.

A apresentação promete emocionar e impactar o público, unindo arte e espiritualidade em um ambiente acolhedor e reflexivo. A entrada é gratuita, e toda a comunidade está convidada a prestigiar.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o diretor Marfison Souza, pelo telefone (68) 98426-7812 ou pelo Instagram @marfisonsouza.