Esposa do senador Márcio Bittar faz declaração em comemoração ao seu aniversário: “Porto seguro”

A bióloga e empresária Thais Bittar, esposa do senador Marcio Bittar (União) se declarou neste sábado (28), para comemorar seu aniversário. Com um vídeo ao som da música Photograph, do cantor Ed Sheeran, ela destacou todo o seu amor pelo companheiro.

O casal oficializou a união em uma cerimônia em Brasília em julho de 2023. Recentemente, a ambientalista lançou uma grife de roupas focadas para o público politicamente alinhado à direita, em homenagem a Bolsonaro.

“Hoje é o dia dele. Do meu amor, meu companheiro de vida, meu porto seguro. Te ver enfrentar a vida com coragem, fé e integridade me inspira todos os dias. Sou grata a Deus por ter colocado você no meu caminho. Feliz aniversário, meu amor”, disse Thaís.

Márcio Bittar, natural de Franca, em São Paulo, completa 68 anos de idade neste sábado. Nas redes sociais, o senador foi parabenizado por outros políticos como os deputados Coronel Ulysses e Eduardo Ribeiro, além da prefeita do Quinari, Rosana Gomes.

Veja o vídeo: