A Secretaria da Educação do Espírito Santo está com 1,8 mil vagas abertas para cursos de educação profissional técnica de nível médio, na forma concomitante. As ofertas são por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Os interessados devem fazer a inscrição no site entre 3 e 20 de junho. As vagas para os cursos profissionalizantes são voltadas para estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo que estão matriculados nas 1ª e 2ª séries do ensino médio regular ou 1ª e 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os cursos são nas áreas de administração, agronegócio, logística, marketing, mecânica, publicidade, recursos humanos e vendas. Os estudantes vão receber uma bolsa-formação de até R$400, condicionada ao número de dias letivos e sua frequência nas aulas.