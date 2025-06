Este chá é rico em colágeno e ainda desincha a barriga; confira

Na busca por uma pele mais firme, unhas fortes e articulações saudáveis, muitas pessoas investem em colágeno hidrolisado e cosméticos caros. Mas o que pouca gente sabe é que algumas escolhas simples do dia a dia — como o chá que você toma — também podem favorecer a produção natural dessa proteína essencial.

Entre as diversas infusões com potencial benéfico, o destaque vai para o chá de cavalinha. Rico em silício orgânico, um mineral fundamental para a síntese de colágeno, a cavalinha atua como um cofator no processo de regeneração de tecidos, ajudando o corpo a manter a firmeza e elasticidade da pele.

Além disso, o chá tem ação diurética leve, o que contribui para a redução de inchaços e melhora da circulação — fatores que também impactam a saúde cutânea.

Outra opção interessante é o chá verde, que contém antioxidantes potentes, como as catequinas. Esses compostos combatem os radicais livres, que aceleram o envelhecimento celular e a degradação do colágeno já existente. A combinação de proteção antioxidante com estímulo à produção natural da proteína torna essa bebida uma aliada poderosa.

Para melhores resultados, o ideal é combinar essas infusões com uma alimentação rica em vitamina C (presente em frutas como acerola, kiwi e laranja), já que esse nutriente é essencial para a produção de colágeno. E vale lembrar: nenhum chá, por si só, faz milagres — mas pode ser um ótimo complemento em um estilo de vida voltado para o cuidado com a saúde e a beleza de dentro para fora.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida