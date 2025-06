Estilo único e atitude: Addison Rae é a melhor notícia da música pop em 2025

Você ainda vai ouvir muito falar de Addison Rae, jovem estrela americana que lançou seu álbum de estreia, “Addison”, nesta semana. Com um estilo único e referências bem claras, a ex-influenciadora conquistou a web e já é uma das favoritas ao Grammy de Artista Revelação em 2026.

Após algumas tentativas falhas no mundo da música, em 2023 ela ganhou uma primeira notoriedade, o EP “AR”, que tem a ótima “2 die 4”, em parceria com Charli XCX. A inglesa do “Brat”, inclusive, foi a grande mentora de Addison até o estrelato.

Contudo, ela já era bem famosa, principalmente nos EUA. Addisaon foi uma das primeiras estrelas do TikTok, e já possui mais de 88 milhões de seguidores na plataforma. Quase todos antes de sua carreira artística, quando apenas postava vídeos de dancinha.

Porém, não fique com a impressão de que ela seria mais uma influenciadora se escorando na música por dinheiro. A americana já provou que é bem mais do que isso.

Seu primeiro hit foi “Diet Pepsi”, em 2024, com um refrão acelerado, vocais sussurrantes e uma melodia dançante. A faixa conseguiu ser chiclete sem ser enjoativa. Ouviu uma vez, ouve novamente. Aqui a mão de Charli XCX como sua conselheira já é bem notável.

Apesar de comparações com Madonna na era “Ray of Light”, com Britney Spears na era “Blackout” e com a própria XCX, os outros singles de Addison vieram com ainda mais personalidade e mostrando uma versatilidade rara. E muita atitude.

Como ficou evidente em “Aquamarine”, que veio após “Diet Pepsi”. Com um pop mais eletrônico e um tom mais baixo, o clipe é hipnotizante. Addison aqui dança para valer, sem os já batidos passinhos de TikTok que a deixaram famosa.

As outras faixas que antecederam o álbum também causaram barulho, mas com uma pegada mais introspectiva e vulnerável. Como na ótima “Headphones On”, em que Addison propõe uma letra mais melancólica e escapista, diferente da sensualidade de “Diet Pepsi”.

Para quem deseja ingressar no mercado da música pop, fica o exemplo de Addison: evite fazer o que os outros estão fazendo e se cerque de bons conselhos e referências. Porém, o que vai te deixar relevante é a sua personalidade. Pode ser que a americana suma depois de um tempo, mas já deixou uma marca na indústria musical.