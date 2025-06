“Estou pronta”, diz Mailza após Gladson anunciar que não há outro candidato ao governo além dela

A vice-governadora Mailza Assis disse, na manhã desta quarta-feira (3), em declarações ao ContilNet, ter recebido com muita alegria e o maior senso de responsabilidade possível as declarações do governador Gladson Camelí de que ela será de fato governadora titular a partir de abril, quando ele se desincompatibilizará do cargo para concorrer ao Senado, e que ela é a sua candidata ao Governo nas eleições de 2026. As declarações do governador foram feitas ao colunista e jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, que assina o “Blog do Crica”.

Segundo o jornalista, o governador disse que toda a movimentação de seu ex-cunhado Nicolau Júnior, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, visa apenas à própria reeleição.

Mailza Assis afirmou ainda que nunca teve dúvidas em relação às palavras do governador, que sempre a incentivou a ser candidata ao Governo, e que assume as declarações de Gladson Camelí com a sensação de que suas responsabilidades como mulher pública passam a ser bem maiores. “Estou sendo declarada a substituir um governador popular, bem aceito e bem avaliado pela população acreana por seu compromisso com a democracia, por não perseguir ninguém e por trabalhar em busca da geração de emprego, renda e melhoria de vida da população. Substituir um governador assim, embora eu tenha consciência de que também fiz parte disso, não é pouca coisa”, avaliou Mailza.

Quanto ao anúncio de que, a partir de abril do ano que vem, ela assume a titularidade do Governo do Estado por 360 dias e que poderá concorrer por mais quatro anos de mandato sem precisar sair do cargo, Mailza Assis acrescentou estar pronta para ser governadora de fato. Segundo ela, os quatro anos em que permaneceu no Senado como substituta de Gladson Camelí, que deixou o mandato de senador por ter sido eleito governador no primeiro mandato em 2018, lhe serviram como uma autêntica faculdade da administração pública. “Nesses quatro anos que convivi no Senado, aprendi muito. Além disso, ser vice do Gladson, vendo sua forma de agir, seu humanismo e compromisso com a coisa pública, também me ensinaram muito”, acrescentou a vice.

Como governadora, ela acrescentou, haverá pouca diferença entre seu futuro Governo e o de Gladson Camelí. “A diferença será talvez só no estilo, porque somos pessoas diferentes. Mas o governo dele, o nosso Governo, que preza pela busca de melhoria de vida da população, com o compromisso de não perseguir ninguém, nem mesmo os adversários mais ferrenhos, isso eu vou procurar seguir, realizando as obras e buscando um rumo em que nossa economia, os nossos mercados sejam forças motrizes para o desenvolvimento e geração de renda, sem esquecer, é claro, da atividade básica da administração: o cuidado com a Saúde, com a Educação e a Segurança Pública”.

Mailza Assis destacou ainda que, para um Governo de substituição de Gladson Camelí, quando ele se afastar para ser candidato ao Senado, sua convivência em Brasília como senadora também será positiva. “No Senado, construí muito boas relações, no Legislativo como também em órgãos estratégicos do Governo. Para quem governa ou vai governar um Estado como o Acre, essas relações serão de grande ajuda na captação de recursos e aplicações de projetos de interesse da nossa gente”, disse a futura governadora.

Em relação a 2026, Mailza Assis também afirmou que estará pronta para o embate, seja com quem forem seus adversários. Evitando citar nomes de futuros adversários, ela disse que, quando se defende um projeto vigoroso como é o do atual Governo do Acre, não se pode escolher adversário. “A defesa de um projeto que vem dando certo, como é o nosso, é mais importante do que se saber quem vamos ter como adversário. Quando temos consciência de que estamos no caminho correto e temos Deus no coração, venha quem vier, e de onde vier, que estaremos prontas para enfrentar todos os desafios”, acrescentou.

A vice-governadora também apontou como fator positivo o fato de Gladson Camelí vir a ser o presidente do União Progressista, como deverá se chamar o novo partido que vai surgir da fusão do PP com o UB (União Brasil), que já nasce no Acre com o governador, a vice, seis deputados federais, mais de um terço dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, 14 prefeitos e mais de uma centena de vereadores. “Somos muito fortes e precisamos manter essa união para sermos mais fortes ainda. E, sob a liderança do Gladson Camelí, que nos trouxe até aqui, seremos ainda mais fortalecidos. Eu estou feliz em saber que serei candidata ao Governo tendo o governador Gladson Cameli como meu conselheiro, meu auxiliar e – não um cabo eleitoral, mas como um comandante de campanha”, afirmou.