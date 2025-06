“Estou quebrado”: Justin Bieber faz desabafo sobre exaustão emocional

O cantor Justin Bieber, de 31 anos, voltou a preocupar fãs e seguidores ao compartilhar um desabafo sincero nas redes sociais na última segunda-feira (16/6). Em um texto publicado nos stories, o artista falou abertamente sobre esgotamento emocional, autocrítica e o peso das expectativas externas.

Em seu relato, Bieber escreveu: “As pessoas continuam me dizendo para me curar. Você não acha que, se eu pudesse me consertar, eu já teria feito isso? Eu sei que estou quebrado. Eu sei que tenho problemas com raiva. Passei a vida inteira tentando ser como as pessoas que diziam que eu precisava me consertar como elas. E isso só me deixa mais cansado e mais irritado. Quanto mais eu tento crescer, mais focado em mim mesmo eu fico.”

O cantor também abriu o coração sobre sua fé e o impacto da espiritualidade em sua vida: “Jesus é a única pessoa que me faz querer tornar minha vida sobre os outros. Porque, sinceramente, estou exausto de pensar em mim mesmo ultimamente. E você?.”

O desabafo emocionou os fãs e gerou uma onda de apoio nas redes sociais, além de levantar reflexões importantes sobre saúde mental e os desafios enfrentados por artistas sob os holofotes.

Recente episódio de estresse com paparazzi

A fala de Bieber aconteceu poucos dias após um episódio de tensão com paparazzi. Na última quinta-feira (12/6), o cantor se irritou ao ser abordado por fotógrafos ao deixar um clube famoso em Malibu, Califórnia. Visivelmente incomodado, ele acusou os profissionais de perseguição e fez um apelo por respeito e privacidade.

Em um dos trechos do momento, registrado e divulgado pelo site TMZ, Bieber disparou: “Não me perguntem como eu estou. Eu não tenho medo de impor limites. Não faça isso! Estou colocando limites com você porque você está em propriedade privada. Eu sou pai de um filho […]”. As imagens rapidamente viralizaram, ampliando o debate sobre os limites entre a vida pública e a privacidade de celebridades.