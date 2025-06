Estreia de Ancelotti na Seleção não terá estádio cheio. Entenda

A Seleção Brasileira entra em campo, nesta quinta-feira (5/6), às 20h (de Brasília), contra o Equador, em jogo que marcará a estreia do treinador Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha. No entanto, o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, não receberá o público total por conta de gritos homofóbicos dos equatorianos.

A casa do duelo entre Equador e Brasil possui capacidade para 60 mil pessoas. Mas, por determinação da Fifa, a lotação do estádio será reduzida em até 15 mil espectadores, por conta de repetidos cantos homofóbicos da torcida equatoriana em jogos das Eliminatórias.

A pena

Em setembro de 2024, durante a vitória por 1 x 0 do Equador sobre o Peru, foram ouvidos das arquibancadas gritos homofóbicos contra os peruanos.

Na última Data Fifa, em duelo vencido pelos equatorianos contra a Venezuela, houve reincidência do ato ofensivo. As situações foram registradas pela entidade máxima do futebol, que resultou na penalidade.