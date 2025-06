estreia-de-ancelotti:-onde-assistir-ao-jogo-entre-equador-x-brasil

Dia de Brasil em campo. Nesta quinta-feira (5/6), a Seleção Brasileira retorna aos gramados para enfrentar o Equador, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, às 20h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil. A partida marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe.

Carlo Ancelotti estreia nesta quinta-feira (5/6) dirigindo a Seleção Brasileira.

Rafael Ribeiro/ CBF

Primeiro jogo do treinador pelo Brasil não terá público total.

@rafaelribeirorio I CBF

Estádio Monumental de Guayaquil terá 25% dos assentos indisponíveis por cantos homofóbicos.

@rafaelribeirorio I CBF

O desafio será complicado para o Brasil. Além do apoio da torcida, a seleção equatoriana faz boa campanha nas Eliminatórias, sendo a 2ª na classificação geral, com 23 pontos. A equipe não sabe o que é perder há cinco jogos, acumulando três vitórias e dois empates seguidos.

Já o Brasil ocupa a 4ª colocação na tabela, com 21 pontos. o Brasil volta a jogar depois da goleada amarga sofrida contra a Argentina, no último compromisso, por 4 x 1, que culminou na saída do técnico Dorival Júnior do cargo. O compromisso é visto como uma virada de chave para a equipe.

Onde assistir

A partida entre Equador x Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, será transmitida pela TV aberta (Globo) e TV fechada (SporTV).