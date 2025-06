Estreia do “Cê Tá Doido Festival” superlota arena em Ribeirão Preto (SP); artistas agitam a cidade

O “Cê Tá Doido Festival”, evento que reúne grandes nomes do sertanejo, começou no último sábado (31/5). A repórter Nianara Bighetti, do portal LeoDias, esteve presente na estreia do evento, que vai passar por mais de 50 cidades até 2026, e entrevistou os artistas responsáveis pela agitação da galera.

“Graças a Deus que esse projeto tá começando, né? Nós estamos muito felizes de fazer esse show hoje. Já estamos doidos para entrar no palco, a casa tá lotada, todos os ingressos estão esgotados”, conta a dupla Humberto & Ronaldo.

O local escolhido para iniciar o festival foi Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no 19 Academy. De acordo com os sertanejos, o público pode esperar muito “modão” e muita cachaça.

As surpresas vão desde o repertório — que é diferente para cada cidade — até o cenário do festival. “A gente trouxe um posto pra esse festival, que vai rodar todo o país, mas na bomba sai uma bebidinha que passarinho não bebe”, conta Gilmar, da dupla com Ícaro.

“Todo mundo aqui tem sua animação, de um jeito diferente um do outro, e eu acho que é por isso que a gente dá certo. Cada um puxa para um lado diferente, isso é muito massa. Todo mundo aqui é amigo de verdade”, destaca Panda.