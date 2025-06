Estrela de reality grávida é morta a tiros pelo ex-namorado

Teodora Marcu, modelo e personalidade popular da televisão romena, foi assassinada em Bucareste enquanto estava com a filha de 3 anos, numa saída para comprar sorvete.

A jovem, de 23 anos, recebeu quatro tiros no peito e no abdômen disparados por seu ex-namorado, Robert Lupu, de 49 anos, que acabou tirando a própria vida logo após o crime.

Grávida e junto com a filha

Teodora estava grávida de 26 semanas do segundo filho que esperava com seu marido, Alexandru Marcu, um ilusionista.

Conforme relatado pelo The Daily Mail, no sábado (31/5), Teodora e a filha participaram de uma festa infantil e, posteriormente, a modelo foi até uma sorveteria acompanhada por um grupo de amigos.

Foi nesse momento que Lupu se aproximou e efetuou disparos a curta distância contra ela. Apesar de ter sido socorrida e levada ao hospital, ela não resistiu aos ferimentos. O ex-namorado, por sua vez, foi cercado pela polícia e cometeu suicídio.

Ex tinha obsessão pela modelo

Informações da imprensa local indicam que Lupu conheceu Teodora quando ela tinha apenas 14 anos, desenvolvendo uma obsessão por ela. Em 2021, Teodora chegou a solicitar uma medida protetiva contra o ex. Mesmo após o casamento da modelo com Alexandru e o nascimento da filha, Lupu não aceitou o fim da relação.

Em nota oficial, a polícia informou que “duas armas de fogo letais foram encontradas com o homem, uma das quais ele usou para cometer suicídio. As duas armas foram apreendidas por especialistas do Serviço de Armas da Inspetoria Policial do Condado de Ilfov, e ainda estamos tentando determinar sua origem”.