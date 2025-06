Estudante de 15 anos é atropelado ao sair de bicicleta da escola em Rio Branco

Um aluno de 15 anos foi atropelado por um veículo enquanto saía de bicicleta da Escola Fundação Bradesco, na noite desta segunda-feira (16), no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Francisco Gomes, no Conjunto Nova Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o adolescente, que estuda na Escola Fundação Bradesco, trafegava no sentido bairro-centro em uma bicicleta e descia um aclive quando foi surpreendido por um veículo modelo Onix, de cor vermelha e placa OXP-7715. O carro seguia no sentido centro-bairro pela Avenida Sete de Setembro e tentava acessar a Rua Francisco Gomes, quando o motorista não percebeu a presença do estudante e acabou o atropelando.

Com o impacto, o rapaz foi arremessado e bateu a cabeça no asfalto, sofrendo sangramento ativo.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Após a estabilização do quadro clínico, o adolescente foi encaminhado para a Unidade de pronto atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foi acionado, mas tanto o veículo quanto a bicicleta já haviam sido retirados do local, o que dificultou o trabalho dos policiais militares.