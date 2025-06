Estudante de Enfermagem é eleita rainha do rodeio da ExpoAcre Juruá 2025; conheça

A jovem Dariane Rodrigues, de 24 anos, foi eleita rainha do rodeio da ExpoAcre Juruá 2025 durante a cerimônia realizada na sexta-feira (27). Natural de Cruzeiro do Sul, ela é formada em Gestão de Saúde e atualmente cursa Enfermagem na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Além do título, Dariane recebeu R$2,5 mil em prêmios. A escolha da rainha é uma das tradições mais aguardadas da ExpoAcre Juruá, evento que movimenta a economia e a cultura da região do Vale do Juruá, reunindo atrações artísticas, exposições e competições rurais.

Em suas redes sociais, Dariane compartilhou diversos momentos de apoio vindos de amigos, parentes e admiradores, que estavam torcendo por sua vitória.