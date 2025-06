Estudante viraliza ao incorporar Ney Matogrosso durante apresentação de São João em escola

Um estudante de Salvador (BA) tem chamado a atenção nas redes sociais após uma apresentação inusitada durante a festa de São João de sua escola. Yago, como é identificado, impressionou internautas ao se caracterizar como o icônico cantor Ney Matogrosso.

No vídeo que viralizou no TikTok, Yago aparece cercado por colegas e performa a música “Homem com H”, um dos maiores sucessos da carreira de Ney. A performance, cheia de atitude e expressão, rendeu ao jovem quase 300 mil curtidas na plataforma.

Nos comentários, internautas elogiaram tanto a desenvoltura quanto a homenagem ao artista. “Perfeito do início ao fim!”, comentou uma seguidora. Outro internauta destacou: “Entregou tudo! Ney com certeza aprovaria”.

A criatividade e a coragem do estudante mostram como as festas escolares podem ser espaços de expressão cultural e artística, indo além do tradicional, sem perder o espírito das celebrações juninas.