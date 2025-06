Estudantes de Medicina se mobilizam para salvar vidas com campanha de doação de sangue e atendimentos gratuitos

Os alunos da turma XI de Medicina do Centro Universitário Uninorte promovem neste sábado (21), das 9h às 17h, a campanha “Por mim, por você, por quem precisa!”, voltada à doação voluntária de sangue e à oferta de serviços gratuitos à população. A ação será realizada nas instalações da própria instituição, em Rio Branco, e contará com estrutura para acolher doadores e oferecer atendimentos médicos e atividades de promoção à saúde.

A iniciativa é liderada por 24 estudantes do Grupo 2 do internato, com apoio da médica infectologista e preceptora Dra. Irenilce. O projeto surge como resposta ao alerta do Hemoacre sobre a situação crítica dos estoques, agravada pelo aumento de casos de síndromes gripais que comprometem a elegibilidade de doadores. Além da coleta de sangue, a programação inclui atendimentos médicos por ordem de chegada, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), exames preventivos como o PCCU, agendamento de mamografias, aulas abertas de Yoga e FitDance, além de sorteios e brindes para os participantes.

A campanha conta com o apoio institucional da própria Uninorte, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Hemoacre, que atuará com sua equipe técnica e estrutura móvel. Também contribuíram para a realização da ação empresas locais como o Shopping do Lar, Sicoob, Mercale e Fórmula. Os organizadores destacam o caráter social e formativo da campanha, que busca mobilizar a comunidade e reforçar a importância da solidariedade. “Mais do que uma campanha de doação de sangue, este é um projeto de formação cidadã e atenção à saúde pública. Cada doador pode salvar até quatro vidas. Estamos unindo forças para transformar esse dia em um marco de solidariedade”, afirmou a Dra. Irenilce.

Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 kg, estar alimentado, descansado, em boas condições de saúde, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e apresentar documento oficial com foto. Estão temporariamente impedidos de doar quem apresenta sintomas gripais (deve aguardar 14 dias após o desaparecimento), febre (30 dias), gestantes (durante toda a gravidez e até 90 dias após parto normal ou 180 dias após cesárea) e lactantes com filhos menores de 12 meses.

A população está convidada a participar, seja doando sangue, usufruindo dos serviços gratuitos ou incentivando familiares e amigos a contribuir com a campanha.