Estúdio de Hollow Knight Silksong fala sobre previsão de lançamento após aparição no Xbox Showcase

Após mais de seis anos de espera e inúmeras especulações da indústria de games, a Team Cherry finalmente mostrou mais (embora pouco) sobre Hollow Knight Silksong durante o Xbox Showcase do último domingo (08). As novidades vieram através da revelação do ROG Xbox Ally, mas apenas um trecho de gameplay foi exibido na ocasião.

No entanto, uma fala da presidente do Xbox, Sarah Bond, chamou a atenção: “O tão aguardado Hollow Knight Silksong estará disponível no lançamento e no Game Pass quando o ROG Xbox Ally for lançado ainda este ano”. Isso, certamente, causou inúmeras dúvidas — mas agora a Team Cherry esclareceu que a estreia da sequência não está “vinculada” ao lançamento de nenhum console.

Para deixar tudo claro, Matthew “Leth” Griffin, responsável pelo marketing e publicação na Team Cherry, disse no servidor oficial do jogo no Discord que a sequência não é necessariamente um título de lançamento do ROG Xbox Ally.

“Confirmei ANTES do feriado”, disse Griffin sobre a data de lançamento de Hollow Knight Silksong. “Não estamos presos a nenhum lançamento de consoles”.

Portanto, agora ficou claro: a presidente do Xbox quis dizer que, assim que Silksong for lançado, ele estará disponível para jogar no ROG Xbox Ally e no Game Pass no mesmo dia. Por outro lado, isso também sugere que o Xbox portátil pode chegar antes do jogo — embora isso seja mera especulação.

2025 foi um ano bem movimentado para rumores de Hollow Knight Silksong

Certamente, como acontece em todo evento grande da indústria de games, a revelação de Silksong também era uma das mais esperadas no Summer Game Fest.

Vale lembrar que na semana passada a Team Cherry atualizou a página do jogo na Steam, adicionando inúmeras opções de idioma, assim como conquistas e classificação indicativa — então muitos tinham fé até demais desta vez.

Bem, enquanto Silksong se envolveu em inúmeros rumores nos últimos anos, a “atualização” mais recente que tivemos sobre o projeto veio no início de 2025.

Em janeiro, os fãs notaram que o co-diretor da Team Cherry, Willian Pellen, mudou sua foto de perfil nas redes sociais para um bolo de chocolate e publicou: “Algo grande está chegando” — o que levou os fãs a especularem sobre uma potencial revelação da sequência.

No entanto, o que ocorreu não foi a revelação de Hollow Knight Silksong, mas sim o anúncio oficial do Switch 2. Mas por que Pellen pediu para os fãs ficarem de olho no anúncio do aparelho? Será que ele também estará disponível no novo console da Nintendo?

Em outra ocasião, Griffin também respondeu a um fã no X e afirmou que Hollow Knight Silksong é “real, está progredindo e será lançado”.

Bem, de todos os anos anteriores, este é o mais movimentado em relação a rumores sobre Silksong — e, infelizmente, parece que ele ainda precisa de mais tempo.