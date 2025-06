Estudo indica possível avanço rumo à cura do HIV

Cientistas australianos criaram uma nova técnica que pode levar à cura do HIV no futuro. Eles usam nanopartículas para levar uma informação até as células de defesa do corpo, fazendo o vírus que estava escondido “acordar”. Assim, o próprio corpo, com ajuda de remédios que já existem, pode combater o HIV. O estudo foi publicado na revista científica Nature Communications em 29 de maio.

Atualemnte, os remédios conseguem controlar o vírus e evitar que a pessoa fique doente, mas não eliminam o HIV, porque ele se esconde em algumas partes do corpo. Essa nova técnica foi testada em laboratório e ainda precisa ser testada em animais e pessoas.

Cerca de 40 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. Além dos tratamentos atuais, um novo remédio injetável chamado lenacapavir mostrou bons resultados e protege mais do que os remédios tomados todo dia.

A prevenção continua importante. Usar preservativo, fazer o teste com frequência e tomar a PrEP (Profilaxia pré-exposição) são formas de evitar o HIV. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece esses serviços de graça para toda a população.