Estudo inédito revela alto potencial do café clonal no Vale do Juruá

Um estudo realizado no estado do Acre revela o potencial produtivo de variedades clonais de café da espécie Coffea canephora nas condições edafoclimáticas do Vale do Juruá. A pesquisa, conduzida pela Embrapa Café em parceria com diversas instituições, marca um novo capítulo na expansão da cafeicultura na região Norte do Brasil.

O trabalho foi fruto da colaboração entre a Embrapa Acre, a Universidade Federal do Acre (UFAC), o Instituto Federal do Acre (IFAC), a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf).

Segundo o pesquisador Marcelo Curitiba Espindula, da Embrapa Café, os testes foram iniciados em 2017 na Fazenda Experimental da UFAC – Campus Floresta. No local, foram avaliados dez clones híbridos desenvolvidos especificamente para a Amazônia. “Os resultados têm se mostrado bastante promissores e demonstram a viabilidade do cultivo em sequeiro na região do Juruá”, explica Marcelo.

O chefe-geral da Embrapa Café, Antonio Fernando Guerra, destaca que o uso de cultivares clonais superiores tem sido o principal motor da revolução observada na cafeicultura amazônica nos últimos 15 anos. “A expansão do café canéfora no Norte do país está diretamente ligada ao uso de tecnologias modernas, especialmente os clones desenvolvidos para atender às condições específicas de solo e clima da região. Isso tem proporcionado geração de renda, melhoria na qualidade de vida das famílias produtoras e desenvolvimento sustentável”, ressalta.

A experiência bem-sucedida de Rondônia, que se consolidou como referência na produção de café clonal, serviu de base para que pesquisadores avaliassem o desempenho dos materiais genéticos no Acre. A iniciativa reforça o papel estratégico da ciência e da inovação no avanço da cafeicultura brasileira.

Novo Complexo do Café

Na manhã deste sábado (28), a região do Juruá viveu um marco histórico com a inauguração do Complexo Industrial do Café, localizado no município de Mâncio Lima. Considerado o maior empreendimento do gênero em toda a região Norte, o complexo promete transformar a realidade econômica e social de centenas de famílias envolvidas na cadeia produtiva do café, especialmente no âmbito da agricultura familiar.